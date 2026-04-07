Agugliaro e Nova Odessa (Brasile): un patto di amicizia nel segno della storia

Il Comune di Agugliaro, in provincia di Vicenza, annuncia ufficialmente la firma del Patto di Amicizia con la città brasiliana di Nova Odessa, città con più di 60 mila abitanti, nello Stato di San Paolo (Brasile). La cerimonia si terrà il 9 aprile 2026 presso la Sala Consiliare dell’oratorio San Bortolo, a partire dalle ore 14:00, orario scelto appositamente per consentire un collegamento in diretta con il Brasile. All’evento parteciperà una delegazione ufficiale di Nova Odessa, presente fisicamente ad Agugliaro, mentre altri ospiti interverranno in videoconferenza.

Il gemellaggio nasce da profonde radici storiche. La città di Nova Odessa fu fondata grazie all’intraprendenza di Giuseppe Gazzetta, originario di Agugliaro, la cui eredità è stata portata avanti dalla famiglia. Il figlio di Giuseppe, Ferruccio Gazzetta, già sindaco di Nova Odessa, prenderà parte all’evento tramite videoconferenza, testimoniano l’orgoglio di una discendenza che non ha mai dimenticato le proprie origini venete.

Il Sindaco di Agugliaro, Roberto Andriolo, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo: “È un momento di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità. Firmare questo Patto non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di un legame di sangue e di valori che varca l’oceano. Accogliere la delegazione brasiliana e riabbracciare idealmente la famiglia Gazzetta significa rendere omaggio a chi, partito da questa terra, ha saputo costruire un futuro altrove, portando con sé il nome di Agugliaro nel mondo”.

L’iniziativa segna il primo passo verso future collaborazioni tra le due città in ambito culturale, economico e sociale, consolidando un ponte di amicizia e cooperazione che valorizza storia, radici e scambi internazionali.