SVT, il servizio serale a chiamata viene prolungato fino alle 2 il venerdì sera

SVT estende l’orario del servizio Serale a chiamata, che a partire dal 13 giugno il venerdì sera sarà attivo fino alle 2.00 (in precedenza terminava alle 23.30).

«Il nuovo orario dimostra l’impegno di SVT a potenziare i servizi – spiega il presidente Marco Sandonà – ove vi siano le condizioni e risponde ad una richiesta che ci era arrivata in tal senso dagli utenti stessi. Voglio precisare fin da subito che si tratta di una sperimentazione legata al periodo estivo, per verificare se l’interesse manifestato si concretizzerà effettivamente in un utilizzo significativo del servizio nel nuovo orario. Sulla base dei dati raccolti valuteremo quindi se in autunno mantenere tale estensione o tornare a quello precedente».

L’utenza è molteplice: «Il servizio Serale a chiamata è molto utilizzato da quanti hanno un lavoro con turni serali – spiega ancora il presidente Sandonà – ma anche dai giovani che in questo modo possono muoversi liberamente in città, senza auto e senza dipendere dai genitori. Inoltre il servizio rappresenta anche un importante strumento di prevenzione degli incidenti stradali che tipicamente accadono di sera durante i fine settimana».

Il servizio Serale a chiamata è attivo sulla rete urbana di Vicenza, con 306 fermate, dalle 20.30 alle 23.30 dalla domenica al giovedì, il venerdì notte fino alle 2.00 e il sabato notte fino alle 3.30.

È possibile prenotare una corsa tramite l’app “SVT ChiamaBus” oppure chiamando il call center dedicato al numero 0444 223113 (attivo – per questo servizio – dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 7:00 alle 20:00). La richiesta può essere fatta per una corsa in tempo reale (la corsa viene programmata entro i successivi 30 minuti), per un giorno specifico o per più giorni (per un periodo sino a 7 giorni successivi).

Per assistenza agli utenti del servizio Serale è inoltre attivo il servizio di cortesia, al numero 0444 223118, operativo negli stessi orari e giorni di attivazione del servizio.

Nei primi 5 mesi del 2025 SVT ha registrato una crescita significativa nell’utilizzo del servizio Serale a chiamata, con 7.700 passeggeri tra gennaio e maggio contro i 4.850 dello stesso periodo nel 2024.