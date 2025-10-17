CRONACAVENETO
17 Ottobre 2025 - 9.37

Strage carabinieri a Castel d’Azzano: aperta ieri sera la camera ardente

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Duecento persone in fila ordinatamente hanno atteso per un’ora in silenzio, prima all’esterno della caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Padova e poi sotto il portico nord della piazza d’armi, dove al tramonto, ieri sera, si è aperta la camera ardente per i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano (Verona). Prima dell’apertura della camera ardente, all’arrivo dei carri funebri i militari del picchetto d’onore hanno salutato sull’attenti le tre bare fasciate dal tricolore.
Presenti i massimi vertici regionali ed interregionali dell’Arma. Con la fascia tricolore i sindaci di Padova Sergio Giordani e di Venezia Luigi Brugnaro assieme al vice presidente del Consiglio Regionale Enoch Soranzo.
   

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Strage carabinieri a Castel d'Azzano: aperta ieri sera la camera ardente | TViWeb Strage carabinieri a Castel d'Azzano: aperta ieri sera la camera ardente | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy