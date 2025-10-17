Strage carabinieri a Castel d’Azzano: aperta ieri sera la camera ardente

Duecento persone in fila ordinatamente hanno atteso per un’ora in silenzio, prima all’esterno della caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Padova e poi sotto il portico nord della piazza d’armi, dove al tramonto, ieri sera, si è aperta la camera ardente per i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano (Verona). Prima dell’apertura della camera ardente, all’arrivo dei carri funebri i militari del picchetto d’onore hanno salutato sull’attenti le tre bare fasciate dal tricolore.

Presenti i massimi vertici regionali ed interregionali dell’Arma. Con la fascia tricolore i sindaci di Padova Sergio Giordani e di Venezia Luigi Brugnaro assieme al vice presidente del Consiglio Regionale Enoch Soranzo.

