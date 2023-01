Stasera a Noventa Vicentina Arianna Petracin per i “Martedì Culturali”

Stasera si terrà il secondo appuntamento con la rassegna “Martedì Culturali” che ospiterà l’autrice Arianna Petracin con la presentazione dei suoi due ultimi libri “Sky the Black Wolf” (2022) e “L’inferno è femmina” (2021), romanzi di genere dark fantasy che, nonostante mostri, demoni e licantropi in una visione del mondo alquanto bizzarra, non mancano di ironia e tematiche su cui riflettere.

La presentazione sarà a cura di Laura Marozzin.