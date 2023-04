Sparatoria nel Vicentino: un uomo morto, ferito gravemente agente (in aggiornamento)

Notizia in aggiornamento

Sparatoria nella zona industriale di Fara Vicentino, in via Ortigara, stamane alle ore 11. In base alle prime frammentarie informazioni, vi sarebbe un morto e un’altra persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto i sanitari del Suem 118, carabinieri e polizia locale. Sempre secondo le prime informazioni, pare che un cittadino straniero di origine marocchina, durante un controllo dei carabinieri, abbia sottratto l’arma ad uno dei militari aprendo il fuoco e ferendo gravemente un agente della polizia locale, accorsa sul posto come rinforzo. A quel punto un carabiniere avrebbe neutralizzato l’uomo armato.

Via Ortigara strada cieca, parallela del torrente Astico, è stata chiusa al traffico.