Spara al ladro, la Procura conferma: “Non c’è stato eccesso di legittima difesa”

La Procura della Repubblica di Rovigo non procede per eccesso di legittima difesa nei confronti del 60enne che due giorni fa aveva sparato a un ladro che si era introdotto nella sua abitazione.

Lo ha ribadito la procuratrice capo Manuela Fasolato. “La persona offesa – afferma Fasolato in una nota – ha sparato, mirando a parti non vitali, con un’arma regolarmente denunciata, per difendersi dal soggetto travisato da passamontagna che si trovava all’interno della sua abitazione al buio, e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l’allarme e avesse già avvisato ad alta voce che era armata”.ANSA VENETO