6 Novembre 2025 - 9.12

Spara al ladro, la Procura conferma: “Non c’è stato eccesso di legittima difesa”

REDAZIONE
La Procura della Repubblica di Rovigo non procede per eccesso di legittima difesa nei confronti del 60enne che due giorni fa aveva sparato a un ladro che si era introdotto nella sua abitazione.

Lo ha ribadito la procuratrice capo Manuela Fasolato. “La persona offesa – afferma Fasolato in una nota – ha sparato, mirando a parti non vitali, con un’arma regolarmente denunciata, per difendersi dal soggetto travisato da passamontagna che si trovava all’interno della sua abitazione al buio, e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l’allarme e avesse già avvisato ad alta voce che era armata”.ANSA VENETO

