18 Febbraio 2026 - 10.17

Spaccio di droga ed evasione: arrestato cinese condannato a oltre 4 anni di carcere

Nel corso della serata di ieri gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile hanno rintracciato, presso la propria abitazione, un cittadino cinese di 35 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

Il provvedimento dispone l’espiazione di una pena definitiva pari a 4 anni e 2 mesi di reclusione. L’uomo era stato riconosciuto colpevole dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione, commessi a Padova tra il 2019 e il 2025.

Dopo essere stato compiutamente identificato, il 35enne è stato arrestato dagli operatori della Squadra Mobile in esecuzione del provvedimento restrittivo e successivamente tradotto presso la casa circondariale cittadina, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

