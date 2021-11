Spaccio di droga: arrestato 25enne vicentino

I Carabinieri della Stazione di Malo hanno arrestato ieri mattina in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Alessandro Gonzo, 25enne di Isola Vicentina, disoccupato, con precedenti, poiché, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di:

circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi;

circa 5 grammi di marijuana;

1 grammo di hashish;

4.315 euro in contanti, quale presunto provento di attività illecita;

1 bilancino di precisione;

4 differenti telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire l’attività illecita.

I militari stavano effettuando un servizio di perlustrazione nel territorio quando, in via Capovilla di Isola Vicentina, avevano notato l’uomo alla guida della propria auto; essendo noto alle forze di polizia, avevano deciso di sottoporlo ad un controllo durante il quale aveva assunto un atteggiamento sospettosamente cauto e preoccupato.

Approfondendo l’ispezione dell’auto, i carabinieri avevano trovato cocaina e ca. 1000€ e avevano quindi deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione, dove avevano trovato il resto.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, in considerazione di quanto rinvenuto e dell’incapacità di giustificare la provenienza del denaro, il soggetto era stato dichiarato in stato di arresto e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Schio come disposto dalla Procura di Vicenza.

Nella giornata odierna si è svolto, con esito posivo, il dibattimento per la convalida dell’arresto