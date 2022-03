Spacciatori al Castello di Schio: due arresti e un espulso, sequestrato mezzo etto di eroina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

In seguito alle molteplici segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell’area verde denominata “Castello” di Schio, la Polizia Locale Alto Vicentino del comandante Scarpellini, ha eseguito numerosi appostamenti che hanno permesso di accertate varie cessioni di modiche quantità di stupefacenti di tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana a vari tossicodipendenti della zona. Grazie a successivi pedinamenti, gli agenti hanno individuato la dimora degli spacciatori in un appartamento di Piovene Rocchette.

A conclusione dell’attività d’indagine preparatoria, nella mattinata di mercoledì 2 marzo la Polizia Locale Alto Vicentino ed i Carabinieri di Piovene Rocchette e Arsiero hanno dato esecuzione a decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza a carico delle persone che dimoravano in un immobile di Piovene Rocchette.

Nella circostanza veniva tratto in arresto un 27enne poiché trovato in possesso di:

n. 5 ovuli e 1/2 di eroina, del peso complessivo di circa 58 grammi;

n. ½ ovulo di cocaina del peso di circa g. 6 e n. 12 palline di cocaina per un peso di circa grammi 9 (totale g. 15 di cocaina);

Uno dei dimoranti nell’immobile sottoposto a perquisizione si è dato alla fuga dalla finestra del bagno, venendo però rincorso e bloccato da un agente dopo una breve colluttazione. Il soggetto, dell’età di 28 anni, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, avendo l’Agente riportato lesioni alla spalla guaribili in 3 giorni.

Un terzo individuo, nigeriano, dopo i controlli eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, è risultato irregolare nel territorio nazionale e pertanto veniva accompagnato dalla Polizia di Stato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino, in attesa dell’espulsione.

Nel corso dell’indagine venivano anche segnalate alla Prefettura-UTG di Vicenza n. 6 persone quali assuntori di sostanza stupefacente.