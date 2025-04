Spaccia in pieno centro storico a Schio: arrestato 22enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno inferto un serio colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore della città, arrestando un giovane di 22 anni. L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa condotta negli ultimi giorni, in risposta a diverse segnalazioni da parte di residenti del centro storico.

Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione di Schio, con il supporto di un equipaggio della Stazione di Malo, hanno effettuato un controllo presso un condominio di via Capitano Sella. Insospettiti da un forte odore di stupefacente proveniente da un appartamento, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

L’intervento ha permesso di rinvenire, all’interno di una stanza in uso a un 22enne originario dello Sri-Lanka, un panetto di circa novanta grammi di hashish, ulteriori ventuno involucri contenenti complessivamente altri novanta grammi della stessa sostanza e alcune dosi di marijuana. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Nel corso della perquisizione, sono stati inoltre trovati documenti di identità e tessere sanitarie intestate a terzi, svariati bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale di Vicenza.