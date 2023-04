SOVIZZO – Weekend all’insegna del Festival Biblico

Festival Biblico 2023 a Sovizzo



Due eventi in programma venerdì 14 e sabato 15 aprile per celebrare il Festival Biblico

Il Comune di Sovizzo aderisce per il terzo anno consecutivo al Festival Biblico, rassegna di eventi promossa dalla Diocesi di Vicenza in collaborazione con la Società San Paolo.

In questa edizione del Festival – a tema “Genesi 1-11”, ad indicare il numero dei capitoli del Primo Libro dell’Antico Testamento presi in considerazione – Sovizzo propone due occasioni di incontro e di riflessione.

Ad aprire la rassegna sarà il Convegno “Utopia – Il Sogno della Ragione”, in calendario per venerdì 14 aprile alle ore 20.30 nella Sala Conferenze del Comune, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21. Ad introdurre la serata presenzierà Don Maurizio Mazzetto, come moderatrice la Prof.ssa Marilisa Munari, in qualità di relatori saranno invece protagonisti i professori Marcello Ghilardi (filosofo) insieme a Luciano Chiodi (grecista).

Il secondo appuntamento consisterà invece nella rappresentazione teatrale “Clitennestra, i morsi della rabbia”, prevista per sabato 15 aprile alle ore 20.45 nell’Auditorium delle Scuole Elementari, in Via Vittorio Alfieri, 3.

Lo spettacolo sarà a cura della Compagnia teatrale professionale “Theama Teatro” di Vicenza, con Anna

Zago.

Centrali in questa edizione del Festival saranno i temi dell’origine del mondo e dell’umanità, tra caos ed

armonia, perdono e vendetta, peccato e redenzione. Si investigheranno alcune grandi domande esistenziali sul senso della vita in due manifestazioni che rispecchiano la complessa realtà del tempo che stiamo vivendo, con le sue trasformazioni e contraddizioni.

Entrambi gli eventi hanno visto il Comune di Sovizzo come ente organizzatore, in collaborazione con l’Unità pastorale di Sovizzo, l’Associazione Culturale “Il Cenacolo di Lettura” e l’Associazione Pro Loco Sovizzo.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.