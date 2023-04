SOVIZZO – “Storie di donne in tempo di guerra”, spettacolo teatrale per la Festa della Liberazione

Festa della Liberazione a Sovizzo – Uno speciale appuntamento teatrale in occasione della Festa della Liberazione (sotto: la locandina)

Venerdì 21 aprile 2023, alle ore 20.45, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo propone lo spettacolo teatrale “Storie di donne in tempo di guerra” nell’auditorium delle Scuole Elementari, in Via V. Alfieri 3.

La rappresentazione, messa in scena dalla Compagnia teatrale “La Stranizza” di Sovizzo, in occasione della Festa Nazionale della Liberazione che ricorre il 25 aprile, sarà ad ingresso gratuito.

Autore e regista sarà Annamaria Sanson; a partecipare in qualità di attori sarrano Pietro Casolo, Dario Folco, Monica Garbin, Camilla Nogara, Francesco Sclafani, Annamaria Sanson; mentre come musicisti presenzieranno nuovamente Pietro Casolo con Mary Elisabeth Schiavo e Claudio Boscato.

“La manifestazione sarà un vero e proprio manifesto alla memoria di un periodo storico cruciale per il nostro Paese” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e prosegue: “Tanti i valori su cui potremo riflettere: dall’eroismo delle staffette partigiane fino al coraggio e alla dignità delle donne coinvolte in uno scenario di guerra a dir poco apocalittico”.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.