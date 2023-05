SOVIZZO – Precipita col parapendio, grave 40enne

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri sul monte Lupia, a Val Liona, dove un 40enne di Sovizzo che stava volando con il suo parapendio è improvvisamente precipitato dall’altezza di venti metri.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, si tratta di Enrico Padovan, che è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e un elicottero del Suem, prima di venire trasportato al San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni.

L’uomo, socio del Club Volo di Vicenza, sarebbe un parapendista esperto, avendo conseguito il brevetto di volo solamente tre anni fa. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma in base a quanto riferiscono gli esperti probabilmente avrebbe preso quello che in gergo viene definita “chiusura”, ovvero parte della vela si sarebbe chiusa e lui non sarebbe stato in grado di riaprirla.