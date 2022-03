Sospeso bar nel Vicentino: troppi interventi per presenza pregiudicati, ubriachi molesti e per aggressioni

Nella giornata odierna è stato notificato da parte del Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, il provvedimento di sospensione per quindici giorni della licenza ad esercitare e a somministrare alimenti e bevande, a carico dell’esercizio commerciale all’insegna “Hollywood Cafè ” a Torri di Quartesolo via Camisana n. 220.

Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. dal Questore di Vicenza su proposta del Comando notificatore, è stato emesso perché presso nel bar si era venuta a creare una “situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini”.

I carabinieri infatti avevano documentato, in più occasioni, all’interno del locale, l’abituale presenza di persone pregiudicate e/o gravate da pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi. Più volte le pattuglie in servizio di controllo del territorio sono state chiamate ad intervenire per far fronte a situazione di turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica (aggressioni, soggetti in stato di ubriachezza molesta …).

Il bar era stato destinatario di analogo provvedimento nel 2019.