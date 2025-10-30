Siviglia e Sud della Francia flagellati dalle piogge: due mesi d’acqua in un giorno, evacuazioni e allerta in corso

A Siviglia, in Spagna, l’equivalente di due mesi e mezzo di pioggia è caduto in poche ore mercoledì 29 ottobre, provocando allagamenti improvvisi che hanno sorpreso i residenti e paralizzato la città andalusa. Dal balcone di casa, un cittadino ha ripreso le drammatiche immagini di automobilisti che, nonostante l’acqua in piena, tentavano di attraversare le strade allagate. Un autobus turistico è rimasto bloccato mentre i parcheggi sotterranei si riempivano rapidamente.

L’episodio richiama le devastanti alluvioni del 2024, che causarono 237 vittime. Re Filippo VI ha invitato a “continuare ad analizzare le cause e le circostanze” di questi eventi estremi. A Siviglia, diversi automobilisti intrappolati sono stati tratti in salvo, e scene di panico si sono registrate anche sui mezzi pubblici. “Ho paura, devo uscire”, ha gridato una donna rimasta bloccata nell’acqua. Nessun ferito grave è stato segnalato, ma molti residenti hanno criticato il fatto che l’allerta rossa fosse limitata solo al sud dell’Andalusia, nonostante la gravità del maltempo.

Intanto, in Francia, la stessa perturbazione ha colpito la regione della Drôme. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, un’auto è finita in un fiume in piena a Nyons: a bordo si trovavano due persone, ancora disperse giovedì mattina. I sommozzatori hanno localizzato il veicolo, incastrato nella sabbia, ma le ricerche restano difficili a causa della forte corrente.

Il servizio di monitoraggio Vigicrues ha emesso un’allerta arancione per i dipartimenti di Drôme e Vaucluse, attraversati dal fiume Eygues, affluente del Rodano. Nella notte il livello del corso d’acqua è salito da 1,78 a 2,33 metri, con una portata di 400 m³/s registrata a Orange. I vigili del fuoco hanno effettuato 32 interventi, in particolare a Pierrelatte, mentre Météo-France mantiene l’allerta fino a venerdì 31 ottobre per rischio di “inondazioni significative”.

Secondo Vigicrues, “l’intensità delle precipitazioni su un terreno già saturo ha provocato una risposta idrologica molto rapida”, con esondazioni che si stanno propagando a valle. Si prevede un lento miglioramento a partire dalla mattinata di giovedì, ma le autorità raccomandano la massima prudenza in tutto il sud-est della Francia.