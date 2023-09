Sindaco e assessore Fantin in sopralluogo nelle biblioteche di quartiere

Sopralluogo nelle cinque sedi di quartiere della Biblioteca Bertoliana per il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alla cultura Ilaria Fantin, che hanno voluto vedere di persona lo stato di salute dei poli decentrati allo scopo di valutare strategie di rivitalizzazione dei quartieri, mettendo al centro proprio le biblioteche.«Le sedi decentrate della Bertoliana sono un presidio straordinario di cultura e aggregazione per i nostri quartieri – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Il giro fatto ieri è servito a capire quali siano gli interventi necessari nelle biblioteche, sia per migliorarle e in alcuni casi ampliarle e spostarle, sia per arricchire le attività e le iniziative che in esse si svolgono. Abbiamo sempre detto che dai quartieri passa il rilancio della città: confermiamo la loro fondamentale importanza per la nostra amministrazione».«Un itinerario veramente arricchente questo nelle cinque biblioteche decentrate della città – continua l’assessore alla cultura Ilaria Fantin -. La biblioteca è un valore aggiunto necessario: oltre ad essere un luogo di cultura per bambini e adulti è un punto di aggregazione e di ritrovo indispensabile».Il giro è stato anche l’occasione per salutare e ringraziare il personale comunale che lavora nelle sedi decentrate, svolgendo un ruolo che è al tempo stesso culturale e sociale.Le cinque sedi decentratePrima tappa è stata la Biblioteca di Villaggio del Sole, la sede che più necessita di una riorganizzazione degli spazi e ubicata nella circoscrizione più popolosa e multietnica (29.486 abitanti nel 2021 e 30 etnie). Il sindaco e l’assessore hanno incontrato don Luciano Mazzasette, parroco dell’Unità pastorale Porta Ovest, don Dario Vivian, sacerdote della stessa unità pastorale, e alcuni collaboratori del Consiglio economico della Parrocchia di San Carlo. Con loro si è discussa la possibilità di prevedere una ristrutturazione dei locali delle Opere Parrocchiali, per fare in modo che la biblioteca rimanga nel quartiere, in qualità di presidio culturale e polo di aggregazione e integrazione di una delle zone più multietniche di Vicenza.Buona la situazione della Biblioteca di Laghetto, che ha traslocato nel 2020 al piano terra del centro civico Lagorà di via Lago di Pusiano 3. La sede gode di uno spazio adeguato e si distingue per la presenza della Biblioteca dei Semi, una sezione libraria con arredi dedicati e una raccolta di sementi, che sta elaborando progetti culturali legati all’ambiente, al riciclo e al risparmio energetico.Anche sulla sede di Anconetta va fatto un ragionamento vista la sua collocazione nel seminterrato della scuola secondaria di primo grado di via Mainardi. Sarebbe quindi opportuna una nuova collocazione che non privi però il quartiere di questo presidio.La Biblioteca di Villa Tacchi ha invece una sede spaziosa, ben organizzata e collocata in posizione strategica nel quartiere di Pio X, e fornisce un servizio di impatto sull’utenza della zona. Dotata di un grande giardino esterno, offre postazioni all’aperto per la lettura dei giornali e organizza letture ad alta voce e presentazioni di libri nel parco che la circonda. Gli indici di prestito e di presenze sono costantemente in aumento.La Biblioteca di Riviera Berica, collocata nella ex scuola “Fogazzaro”, rientra infine tra le proposte di immobili che il Comune di Vicenza riqualificherà con i fondi Pnrr.I dati del servizioNel 2022 gli utenti che hanno frequentato le sedi di quartiere sono stati 127.067.

Complessivamente si sono realizzate 96 attività, che hanno visto la partecipazione di oltre 1900 persone. Tra le iniziative, in aumento sia come quantità sia sotto il profilo della partecipazione, ci sono state attività di promozione, visite guidate alle scuole, letture ad alta voce e presentazioni di libri.

Il patrimonio posseduto ammonta a 140.152 documenti, 54 periodici in abbonamento e 11 quotidiani esposti.