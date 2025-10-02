STREET TG
2 Ottobre 2025 - 10.38

SFIDA DI SOLIDARIETÀ AD ALTAVILLA: BRAIN ONLUS HA BISOGNO DI NOI

Elisa Santucci
La Brain Onlus – Associazione Traumi Cranici, realtà socio-sanitaria vicentina con sede residenziale e centro diurno, accompagna da anni le persone colpite da gravi traumi cranici nei percorsi di riabilitazione e reinserimento. Ora sta ristrutturando una parte dei propri locali per creare nuovi laboratori e spazi multifunzionali, ma per completare il progetto servono 450 mila euro. L’associazione lancia un appello alla comunità per ricevere sostegno e contributi.

