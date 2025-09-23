Segnalazioni in montagna, ma era un falso allarme

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica sera attorno alle 21 il Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni è stati attivato a seguito della segnalazione di una persona, che, dall’abitato di Campolongo sul Brenta, vedeva nella zona del Monte Caina a Rubbio delle luci rosse persistenti in un punto dove non ci sono strade e temeva si trattasse di qualcuno in difficoltà. Una squadra è uscita per un sopralluogo nella zona indicata, salvo poi verificare che si trattava dell’illuminazione di una piccola chiesetta. I soccorritori sono quindi rientrati poco prima di mezzanotte.