CRONACA
23 Settembre 2025 - 9.18

Segnalazioni in montagna, ma era un falso allarme

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Domenica sera attorno alle 21 il Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni è stati attivato a seguito della segnalazione di una persona, che, dall’abitato di Campolongo sul Brenta, vedeva nella zona del Monte Caina a Rubbio delle luci rosse persistenti in un punto dove non ci sono strade e temeva si trattasse di qualcuno in difficoltà. Una squadra è uscita per un sopralluogo nella zona indicata, salvo poi verificare che si trattava dell’illuminazione di una piccola chiesetta. I soccorritori sono quindi rientrati poco prima di mezzanotte. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Segnalazioni in montagna, ma era un falso allarme | TViWeb Segnalazioni in montagna, ma era un falso allarme | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy