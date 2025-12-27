STREET TG
27 Dicembre 2025 - 17.02

SCUOLA FUSARI DI ALTAVILLA: UN ANNO ECCELLENTE E LO SGUARDO AI PRIMI CENTO ANNI!

REDAZIONE
Si chiude sotto i migliori auspici l’anno scolastico della scuola materna Fondazione Fusari di Altavilla, che registra risultati eccellenti sotto il profilo dei numeri, dei progetti educativi, delle iniziative e delle manifestazioni proposte, oltre a un alto livello di soddisfazione da parte delle famiglie e dei bambini. Il 2026 si annuncia però come un anno speciale: la scuola celebrerà i suoi primi cento anni di attività, forte di un progetto formativo che negli ultimi anni ha saputo aprire la scuola al territorio, coinvolgere attivamente le famiglie e valorizzare laboratori di prim’ordine, consolidando un percorso educativo solido e riconosciuto.

