SCUOLA FUSARI DI ALTAVILLA: UN ANNO ECCELLENTE E LO SGUARDO AI PRIMI CENTO ANNI!

Si chiude sotto i migliori auspici l’anno scolastico della scuola materna Fondazione Fusari di Altavilla, che registra risultati eccellenti sotto il profilo dei numeri, dei progetti educativi, delle iniziative e delle manifestazioni proposte, oltre a un alto livello di soddisfazione da parte delle famiglie e dei bambini. Il 2026 si annuncia però come un anno speciale: la scuola celebrerà i suoi primi cento anni di attività, forte di un progetto formativo che negli ultimi anni ha saputo aprire la scuola al territorio, coinvolgere attivamente le famiglie e valorizzare laboratori di prim’ordine, consolidando un percorso educativo solido e riconosciuto.