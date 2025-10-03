ATTUALITA'BASSO VICENTINO - AREA BERICASALUTE e SANITÀSCUOLA - UNIVERSITÀSTREET TG
3 Ottobre 2025 - 15.40

SCREENING BLU ABAM: QUASI 200 BIMBI DELL’AREA BERICA SOTTO LA LENTE. I DATI

Elisa Santucci
Quasi 200 bambini di 4 e 5 anni, appartenenti a sette scuole dell’area Berica, sono stati coinvolti nel primo screening del progetto “Blu Abam” promosso da Abam Onlus nell’anno scolastico 2024-2025. L’iniziativa, che offre una fotografia dello sviluppo dei più piccoli per individuare eventuali difficoltà e disabilità, ha già fornito dati significativi: una quindicina di bambini necessitano di intervento immediato per sospetto autismo o disturbi dell’attenzione e del linguaggio, mentre circa 80 risultano da monitorare. Il progetto è stato confermato anche per il nuovo anno scolastico.

