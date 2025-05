Scoperta in Veneto una raffineria d’eroina: sequestrati 60 kg di droga, arrestato ‘chimico’ straniero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 60 chilogrammi di eroina, arrestando un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro, uno dei più significativi degli ultimi anni in zona, rientra nelle ordinarie operazioni di contrasto allo spaccio condotte in contesti urbani.

L’intervento è scattato durante un controllo di routine in zona Guizza. I militari, insospettiti dallo stato di agitazione dell’uomo e dai documenti mostrati, apparsi fin da subito sospetti, hanno deciso di approfondire la sua posizione, eseguendo una perquisizione presso la sua abitazione, situata poco distante.

All’interno dell’appartamento, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria si sono trovati davanti a quella che è stata definita una vera e propria “raffineria” di stupefacenti: oltre ai 60 kg di eroina suddivisi in due sacchi, sono stati rinvenuti strumenti per la lavorazione e il confezionamento della droga, oltre a 25.000 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il fermato come un cittadino albanese, che è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Padova.

L’operazione, che rientra tra le azioni ordinarie di presidio e controllo del territorio, sottolinea il costante impegno della Guardia di Finanza a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.