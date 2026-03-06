CRONACAVICENZA e PROVINCIA
6 Marzo 2026

Vicenza – Scontro nella galleria della Tangenziale Sud: veicolo si ribalta, due feriti e traffico paralizzato (video)

Oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo, alle 14, si è verificato un grave incidente lungo la Tangenziale Sud di Vicenza, all’ingresso delle gallerie dei Berici in direzione Vicenza Ovest. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati, e uno di essi è finito ribaltato sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco di Vicenza sono intervenuti tempestivamente, lavorando per estricare uno dei conducenti rimasto intrappolato. L’uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Anche l’altro conducente ferito è stato trasportato in ospedale, con codici di media e lieve gravità, rispettivamente giallo e verde.

Durante le operazioni di soccorso, le corsie della tangenziale sono state temporaneamente chiuse, causando pesanti ripercussioni sul traffico. Alle 15.30 è stata disposta l’uscita obbligatoria a Campedello-Riviera Berica, con rallentamenti e code che si sono estese anche sulla viabilità ordinaria della zona.

Il bilancio complessivo dell’incidente è di due feriti e ingenti disagi alla circolazione. Le autorità competenti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per determinare la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

