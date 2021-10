VENETO – Scontro fra due auto: una finisce su una ringhiera

Poco prima delle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Casette a Conselve per lo scontro tra due auto: una persona ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi tra cui un’auto finita in bilico su una ringhiera che delimita un’abitazione. Mentre uno dei due automobilisti è stato assistito sul posto dal personale sanitario del SUEM. E operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.