Scontro auto-moto: ferito il motociclista

Ieri alle 18:20 F.E. donna 30enne di Bressanvido alla guida di un’auto mentre stava percorrendo via Stadio del comune di Dueville per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto Ducati condotto da A.R. 54enne di Villaverla, che percorreva via Stadio nel suo stesso senso di marcia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ed un’auto medica del 118 di Vicenza, che hanno trasportato il conducente della moto in codice giallo presso il nosocomio di Vicenza.

Rilievi e viabilità a cura della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino e di una pattuglia dell’ambito di Sandrigo in quanto presente traffico intenso. La strada è stata riaperta al traffico alle successive ore 19:45 al termine dei rilievi.