Vasto incendio in zona boschiva nel Vicentino: si teme il dolo (VIDEO)

Ieri pomeriggio, nella zona del Tretto, tra conta’ Quartiero e contrada Palle, si è sviluppato un incendio boschivo che ha richiesto l’intervento congiunto dei vigili del fuoco, della protezione civile di Schio e di Valdagno e di un elicottero con dei rilasci di acqua. Grazie alle vasche realizzate è stato possibile trasportare circa 8 mila litri alla volta, per fermare il propagarsi dell’incendio. “Voglio ringraziare il consigliere Alberto Bertoldo” ha detto il sindaco di Schio, Valter Orsi “che mi ha avvisato immediatamente dell’accaduto, e il consigliere Renzo Sella, a cui ho chiesto di individuare le zone di accesso alle contrade per facilitare il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco. La siccità è stata senza dubbio determinante, ma le cause al momento non sono ancora note”. Si teme un’azione dolosa.