Schio: furgone distrutto dalle fiamme

All’alba di ieri, domenica 6 marzo, un furgone è stato completamente distrutto da un rogo. Il fatto è successo in via Lago di Albano, a Schio. Le fiamme sono state domate da una squadra di vigili del fuoco accorsa sul posto. L’allarme è stato dato da un passante intorno alle 6.40, quando si è accorto delle fiamme che avevano investito il furgone, da tempo fermo in quel punto. Ancora da accertare le cause dell’incendio.