SCHIO – Auto investe monopattino in rotatoria: un ferito

Alle ore 15,00 circa di giovedì 22 giugno una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta alla rotatoria che via Paraiso di Schio forma con viale dell’Industria, per il rilievo di un incidente stradale con ferito. In particolare, per cause in corso d’accertamento, un’auto Mini proveniente da via Paraiso (lato Schio centro) si era immessa nella rotatoria andando ad urtare contro un monopattino già in transito nella stessa. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo mezzo che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per le cure del caso (non risulta in pericolo di vita).