SCHIO – 44enne rifiuta l’alcoltest e spintona i carabinieri: lo fermano con lo spray al peperoncino

Nella serata di giovedì 2 febbraio, i carabinieri di Schio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 44enne, P.L., scledense, reo di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e di aver spintonato il personale in uniforme.

I fatti quando i militari hanno intercettato per le vie del centro un’autovettura, il cui conducente stava commettendo alcune manovre pericolosissime manovre, arrischiando la circolazione di tutti. Dopo aver fermato l’auto, il conducente è sceso dal mezzo in stato di evidente alterazione alcolica, rifiutandosi però di sottoporsi all’alcoltest e quindi opponendo resistenza nei confronti dei militari, spintonandoli. Per calmarlo è dovuta intervenire una seconda pattuglia, che si è vista costretta ad utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo.



Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ristretto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Due militari sono stati medicati per delle lievi contusioni riportate e guaribili in pochi giorni. All’arrestato veniva contestata anche l’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi all’Alcoltest con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’autovettura.

Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto l’immediata liberazione.Dopo