Schianto tra auto in città: due feriti e paura per una palazzina

Momenti di tensione nel pomeriggio di giovedì 2 aprile a Vicenza, dove intorno alle 16:45 si è verificato un incidente stradale in Viale della Pace che ha coinvolto due autovetture.

A seguito del violento impatto, entrambe le persone alla guida sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, giunti dalla centrale cittadina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’intera area.

Lo scontro ha avuto conseguenze anche su una palazzina vicina: una delle auto ha infatti abbattuto la ringhiera dell’edificio, provocando inoltre lievi danni ai contatori del gas condominiali, aumentando la preoccupazione per possibili rischi.

I due conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.