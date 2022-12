Schianto nel Vicentino: muore donna di 32 anni

Poco prima delle 22:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 47 della SP 350 ad Arsiero per un incidente semi frontale tra due auto: deceduta una donna di 32 anni, ferita la mamma. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, mentre la conducente 50enne della Citroen C3 veniva stabilizzata dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale a Vicenza. Niente da fare nonostante i soccorsi per la passeggera, 32enne del posto, figlia della conducente, deceduta sul colpo come accertato dal personale medico del Suem. Illeso il conducente del Suv Mercedes. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.