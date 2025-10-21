Scappa con la droga alla vista dei Carabinieri: minorenne denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, in orario serale, nel gravitare nel centro storico di Schio, ha notato la presenza sospetta di un gruppo di giovanissimi, radunati in piazza Falcone e Borsellino, motivo per il quale decidevano di procedere al controllo. Durante le fasi identificative dei giovani, uno di questi improvvisamente è scappato a

piedi. Nella circostanza, uno dei militari si lanciava all’inseguimento per le vie del centro, riuscendo

a raggiungerlo, bloccandolo in sicurezza. L’immediata perquisizione consentiva di rinvenire, nella disponibilità del minore, alcuni involucri contenenti hashish, nonché della somma contante di 450 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati. Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Schio, per il minore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, e contestualmente riaffidato ai genitori.