ALTO VICENTINOCRONACA
21 Ottobre 2025 - 10.34

Scappa con la droga alla vista dei Carabinieri: minorenne denunciato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, in orario serale, nel gravitare nel centro storico di Schio, ha notato la presenza sospetta di un gruppo di giovanissimi, radunati in piazza Falcone e Borsellino, motivo per il quale decidevano di procedere al controllo. Durante le fasi identificative dei giovani, uno di questi improvvisamente è scappato a
piedi. Nella circostanza, uno dei militari si lanciava all’inseguimento per le vie del centro, riuscendo
a raggiungerlo, bloccandolo in sicurezza. L’immediata perquisizione consentiva di rinvenire, nella disponibilità del minore, alcuni involucri contenenti hashish, nonché della somma contante di 450 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati. Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Schio, per il minore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, e contestualmente riaffidato ai genitori.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Scappa con la droga alla vista dei Carabinieri: minorenne denunciato | TViWeb Scappa con la droga alla vista dei Carabinieri: minorenne denunciato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy