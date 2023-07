SANDRIGO – In fiamme il campo rom, intervengono i pompieri

Alle 20:10 di ierii vigili del fuoco sono intervenuti in Via Galvani, a Sandrigo, per l’incendio di alcuni mezzi all’interno del campo nomadi a ridosso della zona industriale, a seguito del quale nessuna persona è rimasta ferita.

Decine le telefonate arrivate alla sala operativa del 115, anche per l’alta colonna di fumo nero, visibile da molto distante.

I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza e Bassano del Grappa con due autopompe e due autobotti, hanno circoscritto e spento le fiamme, che hanno interessato due furgoni, un’auto e una roulotte.

Sono succedute le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e il sopralluogo per determinare le cause. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.