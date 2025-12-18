STREET TG
18 Dicembre 2025 - 10.43

RUCCO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: «VICENZA AVRÀ PIÙ PESO IN REGIONE»

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Entrano nel vivo le prime settimane di lavoro della nuova giunta guidata da Stefani in Veneto. Tra le cariche assegnate spicca la vicepresidenza del Consiglio regionale, affidata a Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), ex sindaco di Vicenza, che affiancherà il presidente Luca Zaia. Rucco ha definito l’incarico «un onore», sottolineando come questa nomina garantirà a Vicenza un peso maggiore all’interno delle scelte regionali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

RUCCO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: «VICENZA AVRÀ PIÙ PESO IN REGIONE» | TViWeb RUCCO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: «VICENZA AVRÀ PIÙ PESO IN REGIONE» | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy