18 Dicembre 2025 - 10.43
RUCCO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: «VICENZA AVRÀ PIÙ PESO IN REGIONE»
Entrano nel vivo le prime settimane di lavoro della nuova giunta guidata da Stefani in Veneto. Tra le cariche assegnate spicca la vicepresidenza del Consiglio regionale, affidata a Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), ex sindaco di Vicenza, che affiancherà il presidente Luca Zaia. Rucco ha definito l’incarico «un onore», sottolineando come questa nomina garantirà a Vicenza un peso maggiore all’interno delle scelte regionali.