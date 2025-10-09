RUCCO (FdI): “STEFANI È IL CANDIDATO GIUSTO PER UN CENTRODESTRA COMPATTO”

A un mese dalle elezioni regionali, il Centrodestra trova la quadra e punta sul leghista salviniano Alberto Stefani. Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza e candidato di Fratelli d’Italia, sostiene con convinzione la scelta: “Stefani è un ottimo candidato, ha maturato grande esperienza nonostante la giovane età e sa giocare in squadra”. Il coordinamento provinciale di FdI, nel frattempo, ha definito una lista di nove candidati, equamente divisi tra uomini e donne. “È fondamentale – aggiunge Rucco – che il Centrodestra viaggi compatto per dare risposte concrete ai veneti, dalla sanità alle infrastrutture, dal sociale alla viabilità e all’ambiente”.

Di Elisa Santucci