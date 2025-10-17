STREET TG
RUCCO (FDI): SERVE UNA NUOVA ACCADEMIA REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE E SERVONO MEZZI ADEGUATI

Una riforma complessiva della Polizia Locale per rendere l’attività degli agenti più adeguata alle esigenze delle città di oggi: è la proposta lanciata da Fratelli d’Italia, illustrata da Francesco Rucco, candidato del partito alle elezioni regionali del Veneto.
Il progetto punta a garantire uniformità nei criteri di assunzione e nella formazione del personale, introducendo anche una Accademia Regionale dedicata a chi sceglie di intraprendere questa carriera. L’obiettivo è creare un corpo di Polizia Locale sempre più preparato, moderno e dotato di strumenti adeguati, tra cui il taser, per affrontare con efficacia le sfide della sicurezza urbana.

