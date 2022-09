Ruba un’auto e tenta di rubare una moto da due diversi garage: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio, a conclusione di un’attività investigativa, hanno

denunciato in stato di libertà un cittadino straniero, 38 enne, irregolare, per furto.

Nei fatti, nella nottata del 10 settembre scorso, era stato fatto un tentativo di furto di una moto

parcheggiata in un garage di un’abitazione di Torrebelvicino e, successivamente, il furto di

un’auto parcheggiata sempre all’interno di un garage di un’abitazione in via

Acquasaliente.

Le indagini condotte dai militari della locale Stazione hanno consentito l’individuazione dell’autore dei

reati ed il successivo rinvenimento dell’auto, restituita ai legittimi

proprietari.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza.