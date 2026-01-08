Ruba computer da un’auto: denunciato un 18enne rintracciato grazie alle telecamere

Bassano del Grappa – Un giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Bassano del Grappa per furto aggravato. Il provvedimento è scattato al termine di un’attività investigativa condotta dal settore anticrimine del Commissariato cittadino.

Il fatto risale alla sera di venerdì 28 novembre 2025, quando gli agenti del Nucleo Volanti sono intervenuti a Marostica, in corso della Ceramica, a seguito della segnalazione di un furto avvenuto all’interno dell’autovettura di un cliente di un esercizio pubblico. Dall’auto era stato sottratto uno zaino Piquadro, contenente un computer portatile e varia documentazione.

Le successive indagini hanno consentito di individuare il veicolo utilizzato per raggiungere il parcheggio dove si è consumato il furto. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’intestataria dell’auto e dei familiari conviventi.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati dall’autore del reato, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio pubblico. Gli ulteriori riscontri investigativi hanno portato all’identificazione del giovane, che è stato quindi indagato per il reato previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice penale.

Il 18enne è stato infine sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici di rito. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e di attribuire le responsabilità.