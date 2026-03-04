Rogo nella notte in Cadore: 13 evacuati, edificio dichiarato inagibile

Un incendio divampato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo ha colpito un edificio residenziale a Venas di Cadore, frazione del comune di Valle di Cadore, in provincia di Belluno.

L’allarme è scattato intorno all’1.40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Belluno. Le fiamme hanno completamente distrutto un tipico tabià in legno, utilizzato come deposito per attrezzi, e hanno reso inagibile l’edificio adiacente composto da quattro appartamenti.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate 13 persone, per le quali sono state predisposte soluzioni abitative temporanee.

Nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono stati impegnati complessivamente 31 operatori con 12 mezzi, tra personale permanente dei distaccamenti di Belluno e Pieve di Cadore e volontari provenienti dai distaccamenti di Valle di Cadore, Calalzo e Borca di Cadore.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.