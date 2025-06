“Rifugi sani e sicuri”: premiate 5 strutture

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono ben 5 i rifugi nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana che hanno ricevuto il riconoscimento in qualità di “Rifugi sani e sicuri”. Si tratta del progetto promosso dalla Regione Veneto, con capofila l’ULSS 1 Dolomiti, che mira a migliorare la qualità, la sicurezza sanitaria e la promozione della salute nei rifugi montani.

A ottenere la certificazione sono stati i rifugi Val Maron (Enego), Marcesina (Enego), Achille Papa (Valli del Pasubio), Scarpon (Valbrenta) e Campomulo (Gallio)

Tra i requisiti per ottenere la certificazione, la presenza di un defibrillatore semiautomatico, la formazione dei dipendenti per l’esecuzione di manovre di primo soccorso, la disponibilità di un misuratore della pressione arteriosa, l’offerta di pasti privi di glutine e la presenza in vendita di creme solari ad alto fattore protettivo e di cappelli con visiera o bandana per ripararsi dal sole.

«Mi congratulo con i gestori dei rifugi che hanno ottenuto questo riconoscimento – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -: la montagna è per definizione associata ad uno stile di vita sano ma è importante diffondere una cultura della prevenzione anche quando si tratta di fare una bella escursione. Questo risultato dimostra ancora una volta l’attenzione e l’impegno di tutti gli attori del territorio per un’offerta turistica anche all’insegna della salute».