Riapre per la stagione estiva il Giadino Alpino San Marco

Apre ai visitatori per la stagione estiva, il Giardino Alpino San Marco al Pian delle Fugazze. Nuovi arredi, lavori di manutenzione alla casetta, nuova gestione didattica di Malga Prà. Le visite potranno essere fatte in autonomia dalle 14.00 alle 18.00 di tutte le domeniche e fino alla fine di agosto. Sarà possibile usufruire di una visita guidata al costo di 1 euro. In arrivo anche la nuova guida cartacea aggiornata.

È tutto pronto per accogliere i visitatori al Giardino Botanico Alpino al Pian delle Fugazze. Nei mesi scorsi sono stati installati i nuovi arredi e fatti i necessari lavori di manutenzione. Il tutto grazie al sostegno della Fondazione Cariverona che già due anni fa con il progetto Format aveva reso possibile la realizzazione di nuove strutture e supporti per l’accompagnamento in ambiente di studenti, famiglie e visitatori.

Già da qualche anno infatti il Giardino è meta di esperienze educative che hanno visto centinaia di studenti partecipare alle attività proposte, con le guide ambientali locali e famiglie che hanno scelto questi luoghi per momenti ricreativi, all’insegna del piacere di passare del tempo nell’ambiente naturale.

All’interno del Giardino Alpino, di proprietà del Comune di Valli del Pasubio e gestito dall’Unione Montana, sono posizionate quattro bacheche interattive che suggeriscono al visitatore diverse azioni all’interno del Giardino, che ospita oltre 500 specie floristiche, e consentono di intraprendere un’attività conoscitiva ed educativa in modo interattivo, seguendo le suggestioni proposte.

“Queste azioni vanno ad accrescere l’attrattività dell’area di Pian delle Fugazze, che con la vicina cascata di Brazzavalle è in grado sicuramente di suscitare interesse e offrire varie opportunità per il tempo libero – spiega Mosè Squarzon presidente dell’Unione – Inoltre con l’affidamento della gestione di Malga Pra’ a un’azienda didattica saranno organizzate alcune attività anche nelle giornate di sabato”.

Infine, è in arrivo anche la ristampa della guida del Giardino Alpino in formato più agile, rivista e aggiornata con la nuova classificazione delle piante.