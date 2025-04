Renzo Rosso su Made in Italy e dazi: “Serve Europa coesa, con leader forti, che non sia in balìa delle grandi potenze”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In diretta ai microfoni di RaiNews24 durante la trasmissione Pomeriggio 24, dedicata oggi al Made in Italy Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB, ha dichiarato: “L’Italia produce circa l’80% dei beni di lusso al mondo ed è considerata il Paese numero uno per la filiera produttiva. Ecco perché i nostri artigiani sono ricercati in tutto il mondo, non dobbiamo farceli scappare. È fondamentale che anche il Governo e il Ministro Urso sostengano questa filiera straordinaria con i fondi dedicati. È un patrimonio unico ed è nostro, dobbiamo fare di tutto per tenerlo in vita”.

Sul ruolo dell’Unione Europea e dell’Italia: “L’Europa dovrebbe essere più forte e coesa, con leader forti che riescano a far valere le nostre condizioni e le nostre qualità distintive, per non essere in balia di altre grandi potenze. Chiediamo più trasparenza, lealtà, forza e la volontà di mostrare le nostre qualità. Non è giusto che l’Italia subisca, per tutti i valori che essa stessa porta con sé. Abbiamo il 70% dei beni culturali del mondo, una creatività e uno stile di vita unici, tutti ci copiano, dobbiamo far vedere chi siamo. Non possiamo perderci a causa di burocrazia e logiche di potere, dobbiamo fare squadra. Abbiamo qualità uniche, buon gusto, dobbiamo farci valere per quello che siamo e per quello che abbiamo da offrire”.

Sul tema dei dazi, Rosso ha inoltre commentato: “Non sappiamo ancora esattamente quale situazione dovremo affrontare. Si parla del 20% per l’Europa, forse una percentuale minore. Mi auguro che il nostro Primo Ministro Meloni, insieme all’Europa, possa ottenere condizioni più favorevoli.”