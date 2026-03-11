Referendum Giustizia, a Vicenza incontro pubblico con Sallusti e Maschio per il Sì

In vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza organizza un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì”. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 19 all’Hotel Tiepolo di Vicenza.

L’evento vedrà la partecipazione del giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato “Sì Riforma”, che dialogherà con l’onorevole Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e con l’avvocato Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto.

Ad aprire il convegno sarà Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza. I saluti iniziali saranno invece affidati al senatore Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Veneto, e all’onorevole Silvio Giovine, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Elena Pavan, responsabile del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia Vicenza.

«Questa riforma introduce cambiamenti epocali, come la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti e il nuovo meccanismo di selezione del CSM, per rafforzare l’autonomia, il merito e la responsabilità della magistratura, sottraendola a pressioni politiche – dichiara Alessandro Benigno –. È essenziale superare l’immobilismo che ha indebolito il sistema e per questo votare Sì al referendum significa rivendicare una giustizia più moderna, efficiente e credibile, capace di ricostruire la fiducia dei cittadini e rafforzare la democrazia. Un intervento necessario, peraltro condiviso da molti magistrati».

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenterà un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più discussi del dibattito politico e istituzionale nazionale.