Referendum 22 e 23 marzo, candidature per gli scrutatori fino al 18 febbraio

In vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026 in merito alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 18 febbraio per comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore.Il form, che i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza devono compilare, sarà attivo, fino al termine indicato, al link https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/.

Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l’accreditamento con Spid.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Referendum-popolare-Confermativo-del-22-e-23-marzo-2026