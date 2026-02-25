CRONACAVICENZA e PROVINCIA
25 Febbraio 2026 - 11.29

Raid notturno a Camisano Vicentino: ruspa contro la ditta orafa, bottino di gioielli ma il caveau resiste

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Camisano Vicentino, 25 febbraio 2026 – Un colpo da film si è consumato all’alba di mercoledì 25 febbraio in una ditta orafa della zona artigianale del comune. Intorno alle 5 del mattino, un gruppo di malviventi ha sfondato cancelli e portone d’ingresso della Facco Corporation usando una ruspa, riuscendo a entrare nel laboratorio di metalli preziosi.

La banda, sorprendentemente organizzata, aveva bloccato le strade circostanti con camion per impedire interventi rapidi delle forze dell’ordine. All’interno del laboratorio sono stati sottratti gioielli, mentre il caveau dell’azienda ha resistito, limitando i danni maggiori.

Al momento il bottino non è ancora quantificato. I carabinieri di Vicenza hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica del raid.

L’assalto mette in luce la crescente attenzione dei criminali verso le aziende orafe della provincia e l’ingegno con cui organizzano operazioni violente e rapide, sfruttando mezzi pesanti e strategie di blocco stradale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Raid notturno a Camisano Vicentino: ruspa contro la ditta orafa, bottino di gioielli ma il caveau resiste | TViWeb Raid notturno a Camisano Vicentino: ruspa contro la ditta orafa, bottino di gioielli ma il caveau resiste | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy