Ragazza colta da malore sui Colli Euganei, escursionisti bloccati in montagna: doppio intervento del Soccorso Alpino

Malore sul sentiero a Rocca Pendice e due escursionisti bloccati in Valle Imperina: doppio intervento del Soccorso alpino

Teolo (PD) / Rivamonte Agordino (BL), 8 aprile 2025 – Giornata intensa per il Soccorso alpino veneto, intervenuto in due distinti episodi per prestare assistenza a escursionisti in difficoltà.

Nel tardo pomeriggio, attorno alle 19, una ragazza di 23 anni residente a Bruggine (PD) è stata colta da malore lungo il sentiero che da Castelnuovo conduce a Rocca Pendice, nel territorio di Teolo. La giovane si trovava con il compagno quando si è sentita male. Sei tecnici del Soccorso alpino di Padova hanno raggiunto la coppia e accompagnato la ragazza a valle, dove ad attenderla c’era un’ambulanza. Dopo una prima valutazione sul posto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Poco prima, intorno alle 18.30, un’altra chiamata di emergenza era giunta da Rivamonte Agordino, nel Bellunese. Una coppia di escursionisti belgi, un uomo di 29 anni e una donna di 27, era rimasta bloccata in fondo alla Valle Imperina, sopra alcuni salti di roccia, dopo aver perso l’orientamento nel tentativo di raggiungere la località Le Mandre. I due, impossibilitati a proseguire, hanno allertato i soccorsi tramite WhatsApp.

Grazie alla geolocalizzazione, una squadra del Soccorso alpino di Agordo è riuscita a individuarli in un tratto particolarmente impervio e scosceso. Il recupero è stato affidato all’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che, operando a scadenza effemeridi (prossimità del tramonto), ha imbarcato i due escursionisti con il supporto del tecnico di elisoccorso e li ha trasportati in sicurezza alla piazzola di Agordo.

Entrambi gli interventi si sono conclusi senza ulteriori complicazioni.