Raffica di incidenti a Schio: 2 pedoni investiti

Oggi alle ore 10:15 una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Cardatori di Schio per un incidente senza feriti. Il conducente di una Citroen C3, 24enne, stava percorrendo la via con direzione via Maraschin quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato la Fiat Panda che lo precedeva. A seguito dell’urto quest’ultima veniva balzata in avanti andando così ad urtare contro un’altra auto, ferma sulla linea di arresto del semaforo.

Alle ore 10.20 una pattuglia è intervenuta poi all’intersezione che via SS Trinità forma con via Fermi di Schio per un investimento di pedone. Una Rover, condotta da un 34enne, stava percorrendo via SS. Trinità con direzione Piovene Rocchette. Nell’effettuare manovra di svolta verso sinistra per imboccare via Fermi, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro un 58enne che stava attraversando la sulle striscie pedonali. Il pedone è stato trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso di Santorso.

Infine, alle 16,45 una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta all’intersezione che via Tito Livio forma con via XXIX Aprile per l’investimento di un pedone. I rilievi sono ancora in corso.