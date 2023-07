Raffica di controlli notturni nell’Alto Vicentino: in moto ubriachi, con droga o senza assicurazione

I carabinieri della Compagnia di Thiene, il 6 luglio, hanno svolto un altro servizio straordinario di controllo notturno del territorio nei Comuni di Sandrigo, Dueville, Costabissara, Montecchio Precalcino, Chiuppano, Lugo, Breganze, Villaverla e Thiene.

Una decina i militari dell’Arma complessivamente impiegati nel controllo anche in entrata e uscita dai caselli autostradali di Thiene, Vicenza nord e Dueville e si sono poi concentrati nei centri nevralgici delle periferie dei vari comuni.

Durante i controlli alla circolazione stradale, che ha portato alla conseguente identificazione di circa venticinque persone e alla contestuale verifica di altrettanti veicoli in transito, sono stati sanzionati alcuni utenti della strada, in particolare: un ventenne di Zugliano a bordo di uno scooter è stato sottoposto ad ispezione e addosso i militari hanno rivenuto hashish per uso personale, poi sequestrato. Il ciclomotore è stato fermato amministrativamente e la patente ritirata. Un 42enne di Dueville invece, durante i controlli con etilometro presentava un tasso alcolemico superiore a quello consentito e, pertanto, gli è stata ritirata la patente di guida mentre il veicolo è stato fermato e affidato a terzi. Nel contempo è stata anche individuata una giovane automobilista che viaggiava a bordo del proprio veicolo priva di copertura assicurativa e pertanto veniva sottoposto anche questo a fermo amministrativo.

L’opera preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Thiene e dei sei comandi stazione dislocati sui propri territori di competenza, continuerà in modo sempre più incisivo soprattutto nelle ore serali/notturne di questa estate a tutela dei cittadini onesti, che ancora una volta sono invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce, soprattutto non esitando a segnalare la presenza di auto e persone sospette che si aggirano nei pressi delle proprie abitazioni.