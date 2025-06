Questa formula ti aiuterà a calcolare quante calorie puoi consumare al giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Conoscere il proprio metabolismo: ecco la formula per calcolare il fabbisogno calorico giornaliero

Quando si intraprende un percorso per perdere peso o riequilibrare l’alimentazione, uno degli aspetti più importanti da comprendere è il funzionamento del proprio metabolismo. Questo parametro, che rappresenta il dispendio energetico necessario a mantenere attive le funzioni vitali del corpo a riposo, varia da persona a persona e dipende da diversi fattori, tra cui età, sesso, altezza e peso.

Cos’è il metabolismo basale?

Il metabolismo basale (MB) è il numero minimo di calorie che il corpo consuma ogni giorno per mantenere le funzioni vitali, come il battito cardiaco, la respirazione e la regolazione della temperatura. Per calcolarlo, si utilizza una formula scientifica elaborata e migliorata nel tempo, nota come formula di Harris-Benedict.

🔢 La formula per calcolare il metabolismo basale

Per gli uomini:

MB = (13,707 × peso in kg) + (492,3 × altezza in m) – (6,673 × età in anni) + 77,607

Per le donne:

MB = (9,740 × peso in kg) + (172,9 × altezza in m) – (4,737 × età in anni) + 667,051

🧮 Esempi pratici

Uomo : 40 anni, 1,90 m, 97 kg

MB = (13,707 × 97) + (492,3 × 1,90) – (6,673 × 40) + 77,607

MB ≈ 1.966 kcal al giorno

: 40 anni, 1,90 m, 97 kg MB = (13,707 × 97) + (492,3 × 1,90) – (6,673 × 40) + 77,607 MB ≈ Donna: 30 anni, 1,60 m, 65 kg

MB = (9,740 × 65) + (172,9 × 1,60) – (4,737 × 30) + 667,051

MB ≈ 1.386 kcal al giorno

⚠️ Attenzione: considera anche il livello di attività fisica

Il metabolismo basale rappresenta il dispendio a riposo. Per ottenere il fabbisogno calorico giornaliero reale, va moltiplicato in base al livello di attività: