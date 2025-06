Veneto: aumenta ancora l’età delle auto: 12 anni e 2 mesi (+4,8%)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

12 anni e 2 mesi; secondo l’analisi di Facile.it questa è l’età media delle auto che circolavano sulle strade venete a maggio 2025. L’anzianità dei veicoli veneti risulta sempre più elevata tanto che l’età media del parco auto in Veneto è aumentata addirittura del 4,8% in un solo anno. L’anzianità dei veicoli nella regione è in linea con la media nazionale.

A conferma di quanto le vetture della regione siano anziane, dallo studio è emerso che lo scorso mese, tra chi in Veneto ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rc, ben il 45,7% ha optato per l’assistenza stradale; a settembre 2024 l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 40%.

L’anzianità dei veicoli nella regione è testimoniata anche da un altro dato: il numero di vetture diesel Euro 5 che circolano sulle strade venete. Secondo le stime di Facile.it su dati ACI, in Veneto, i veicoli diesel Euro 5 che potrebbero essere potenzialmente interessati dall’esclusione progressiva dalla circolazione delle categorie di veicoli più inquinanti sono oltre 340.000.

I dati provinciali

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in Veneto, le auto più vecchie circolano a Belluno, dove a maggio 2025 l’età media era pari a ben 13 anni e 2 mesi. Seguono, a pari merito, Rovigo e Vicenza, aree dove i veicoli hanno, in media, 12 anni e 11 mesi.

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Treviso, con un’età media pari a 12 anni e 6 mesi, Verona (12 anni e 1 mese) e Padova (12 anni). Venezia,invece, è risultata essere l’area del Veneto dove circolano le auto più “giovani”; qui le vetture hanno, in media, “appena” 11 anni e 10 mesi.

Guardando a come è variata l’età media dei veicoli veneti nell’ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +3,3% di Verona al +9,7% di Belluno.

Diesel Euro 5

Il blocco alle vetture diesel Euro 5 riguarderà i comuni con più di 30mila di abitanti; non impatterà, però, solo sui residenti ma anche sui pendolari che transiteranno sulle strade dei suddetti comuni. Limitando l’analisi ai comuni capoluogo di provincia veneti, secondo le stime di Facile.it su dati ACI, l’area con il maggior numero di veicoli diesel Euro 5 è Verona, con oltre 13.300 vetture inquinanti; seguono Padova e Venezia (oltre 9.800 auto), e Vicenza (più di 6.400 unità).

Continuando a scorrere la graduatoria troviamo Treviso, con oltre 4.600 vetture Euro 5, Rovigo (più di 2.900) e Belluno (oltre 2.800).

Rc auto

Da un’analisi di Facile.it si scopre che c’è una stretta correlazione tra età media del veicolo e costo dell’assicurazione Rc Auto; avere una vettura vecchia, quindi, non incide solo sulla sicurezza dei passeggeri e sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul premio medio da pagare. Per dimostrare questo legame Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia la tariffa Rc Auto con l’anzianità del veicolo.

Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.

Ecco di seguito l’età media dei veicoli circolanti nella regione:

Provincia Età media auto maggio 2025 Belluno 13 anni e 2 mesi Padova 12 anni Rovigo 12 anni e 11 mesi Treviso 12 anni e 6 mesi Venezia 11 anni e 10 mesi Verona 12 anni e 1 mese Vicenza 12 anni e 11 mesi Veneto 12 anni e 2 mesi Italia 12 anni e 2 mesi