Quarta dose vaccino? Palù: Se ne parlerà a settembre

Sulla possibilità di fare a tutti una quarta dose di vaccino in autunno quando i contagi potrebbero tornare a salire, Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all’Università di Padova, presidente dell’Aifa ed ex membro del Cts è chiaro: “l’Ema ha ricordato che per l’intera popolazione bisogna puntare su vaccini aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti, oltre a cercare nel lungo periodo un vaccino polivalente contro tutti i coronavirus”.

“Quando i primi saranno approvati, verranno valutati probabilmente a settembre – dichiara – si potranno fare”.

Il Covid “resterà con noi a lungo con un andamento stagionale”. (ANSA).